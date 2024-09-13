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        15 yıl hapisle aranan hükümlü, deniz otobüsünden inerken yakalandı

        YALOVA'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:40
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        15 yıl hapisle aranan hükümlü, deniz otobüsünden inerken yakalandı
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        YALOVA’da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş., deniz otobüsünden inerken JASAT tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Birden fazla kişi ile silahla tehdit ve hırsızlık’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan S.Ş. isimli hükümlünün, 12 Eylül’de Bursa’dan Yalova’ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. S.Ş., Yalova’daki feribot iskelesine yanaşan deniz otobüsünden inerken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

        S.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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