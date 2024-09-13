15 yıl hapisle aranan hükümlü, deniz otobüsünden inerken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Birden fazla kişi ile silahla tehdit ve hırsızlık’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan S.Ş. isimli hükümlünün, 12 Eylül’de Bursa’dan Yalova’ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. S.Ş., Yalova’daki feribot iskelesine yanaşan deniz otobüsünden inerken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

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