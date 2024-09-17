Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler keserek çıkardı
YALOVA'da, Veysi B.
YALOVA'da, Veysi B.'nin (28) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı.
Altınova ilçesinde oturan Veysi B., sağ el parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca, ilçe belediyesinin İtfaiye Amirliği'ne gidip yardım istedi. Görevliler, Veysi B.'nin parmağından çıkartamadığı yüzüğü, spiral makinesiyle zarar vermeden, uzun süren çalışmanın ardından kesip çıkardı. Yüzüğün çıkarılmasıyla rahatlayan Veysi B., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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