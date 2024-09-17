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        Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler keserek çıkardı

        YALOVA'da, Veysi B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:10
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        Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler keserek çıkardı
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        YALOVA'da, Veysi B.'nin (28) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı.

        Altınova ilçesinde oturan Veysi B., sağ el parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca, ilçe belediyesinin İtfaiye Amirliği'ne gidip yardım istedi. Görevliler, Veysi B.'nin parmağından çıkartamadığı yüzüğü, spiral makinesiyle zarar vermeden, uzun süren çalışmanın ardından kesip çıkardı. Yüzüğün çıkarılmasıyla rahatlayan Veysi B., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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