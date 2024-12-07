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        Yalova'da 'sahte para' ile yakıt alan şüpheliler yakalandı; 2 tutuklama

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için gelip, 200 TL'lik sahte banknotla ödeme yapan şüpheliler yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:19 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:20
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        Yalova'da 'sahte para' ile yakıt alan şüpheliler yakalandı; 2 tutuklama
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        YALOVA'nın Altınova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için gelip, 200 TL’lik sahte banknotla ödeme yapan şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda 104 adet 200 TL’lik sahte banknot ele geçirilirken, 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        Olay, 5 Aralık’ta saat 20.00 sıralarında Altınova ilçesi Kaytazdere Beldesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna otomobille gelen 3 kişi, yakıt aldıktan sonra 200 TL ödeme yaparak ayrıldı. Ödeme alan çalışanlardan biri daha sonra paranın sahte olduğu gerekçesiyle, ihbarda bulundu. Konuyla ilgili Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen H.U., A.A. ve E.Ş. isimli şüpheliler ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen S.E., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 104 adet 200 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.

        Şüphelilerden E.Ş ve S.E. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, H.U. ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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