Yalova'da, dümeni kilitlenen feribot, iskeleye çarptı

Yenikapı'dan aldığı yolcular ile Yalova'ya gelen İDO’ya ait Kununi Sultan Süleyman Feribotu, saat 15.00 sıralarında iddiaya göre dümenin kilitlenmesi sonucu Yalova iskelesinde bulunan kulübeye yan taraftan çarptı. Yolcuların korku ve panik yaşadığı kazada, hasar oluştu. İskeleye yanaşan feribottaki yolcu ve araçlar tahliye edilirken feribotun ise tamire alınacağı öğrenildi.

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