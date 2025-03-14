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        Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 gözaltı

        YALOVA'da, polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 12 şüpheliye yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:08 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:10
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        Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 gözaltı
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        YALOVA'da, polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 12 şüpheliye yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

        Yalova'da ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde, yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve av tüfekleri ile fişekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında 6136 SKM suçu kapsamında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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