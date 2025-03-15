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        13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapisle aranan hükümlü, evinde yakalandı

        YALOVA'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:10
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        13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapisle aranan hükümlü, evinde yakalandı
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        YALOVA'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.B. (52), evinde uyurken yakalayıp gözaltına aldı. M.B., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' başta olmak üzere birçok suçtan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.B.'nin, Çınarcık ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Dün gece eve baskın yapan ekipler, M.B.'yi uyurken yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanıp, Yalova Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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