AK Parti'li Çelik: Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı, Türkiye'nin önüne yepyeni pencereler açmaktadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'yi terör belasından kurtarmak için Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yüksek irade Türkiye'yi 50 yıllık terör belasından kurtarmak için Türkiye'nin önüne yepyeni pencereler açmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat İstişare Toplantısı çerçevesinde İl Başkanlığı binasında bulunan konferans salonunda üyelerle bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Tülay Kalav, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, AK Parti MKYK üyesi Ensar Topçu'nun yanı sıra parti üyeleri de katıldı. Toplantıda partinin çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapılmasının ardından Altan Kültür Merkezi'nde Vefa iftarı programına geçildi. Buradaki programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Çelik iftar sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısıyla ilgili konuşan Çelik, hedeflerinin terörsüz Türkiye olduğunu söyledi.

'AVRUPA BİRLİĞİ KÜRESEL GÜÇ OLMAK İSTİYORSA BUNUN YOLU TÜRKİYE İLE EN YAKIN İLİŞKİYİ KURMASINDAN GEÇER'

Avrupa Birliği'nin küresel bir güç olma hedefinin Türkiye ile yakın ilişkiler kurmasından geçtiğini belirten Çelik, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminin dünya tarafından takdir edildiğini dile getiren Çelik şöyle konuştu:

"Yukarımızda Rusya Ukrayna savaşı, aşağımızda Gazze'deki soykırım, Suriye'deki gelişmeler bütün bunlara baktığımızda Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi Türkiye için ne kadar kıymetli olduğu bütün dünya tarafından takdir edildi. Bugün sabahleyin Avrupa gazetelerine baktığımda gördüğüm birinci haber Türkiye'dir. Bir diğeri, önümüzdeki gelişmelerde Trump ile Avrupa arasındaki tartışmada Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın nasıl bir yol izleyeceğidir. Biz her zaman söylüyorduk. Daha önce de defalarca ifade ettik. Avrupa Birliği bir küresel güç olmak istiyorsa bunun yolu Türkiye ile kurabileceği en yakın ilişkiyi kurmasından geçer. Ama maalesef bunu zamanında anlamadılar zamanında anlamadıkları gibi bu zor zamanda anlayarak aslında kendileri açısından büyük zararlar ortaya çıktıktan sonra meseleyi toparlamaya çalışıyorlar. Şunu herkesin bilmesi lazım ki Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük devrimlerle büyük dönüşümlerle Türkiye'nin geldiği nokta bütün dünya için göz kamaştırıcıdır. Bu kadar çok merkezli krizi bu kadar dirayetle yöneten bir lidere sahip olmamız ülkemizin dünya siyasetinin en önemli on meselesinde görüşü muhakkak sorulması gereken bir ülke durumuna gelmiş olması işte bu büyük mücadelenin neticesidir. Ülkemizde ne kadar diri olmamız gerektiğini ne kadar birlik ve dirlik içerisinde olmamız gerektiğini gösteren çok önemli bir provokasyon yaşadık. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından gerçekleştirildi. Suriye'de bir Esad rejiminin arttığı olan birtakım unsurların Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için oradaki yönetime karşı silahlı kalkışmanın yapmasının arkasından güvenlik güçlerinin olayı toparlamaya çalışırken maalesef hepimizi çok üzen meşru güvenlik güçlerinin dışında ya da kontrolsüz bazı güçlerin Suriye'deki kardeşlerimize dönük olarak oradaki kardeşlerimizin ölümüne yol açan yaralanmasına yol açan birtakım eylemler ortaya çıktı. Biz bunun neticesinde ortaya şöyle bir tavır koyduk. Suriye'deki Sünniler kardeşimizdir. Suriye'deki Aleviler kardeşimizdir. Suriye'deki Kürtler kardeşimizdir. Suriye'deki Şiiler, kardeşimizdir ve yine şu cümleyi ekledik DEAŞ'ın yaptığı katliamlar Sünnilere mal edilemez. YPG'nin yaptığı katliamlar Kürtlere mal edilemez. Bu kadar açık cümleler kurmamıza rağmen maalesef birtakım CHP milletvekillerinin Hatay'a giderek orada bizim Alevi kardeşlerimize Esad artığı dediğimiz gibisinden tarihte görülmemiş bir iftira attılar. Tabii biz iftira yalan siyasetine karşı son derece deneyimliyiz. Oradaki Alevi, Sünni, Kürt kardeşlerimizle sürekli olarak temas halindeyiz. Birileri gibi meseleyi sadece mezheplere siyasi düzeyde ele almıyoruz. Başından beridir de söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç politikada partimizin Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyi anlayabilmesi için minimum on seneye ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımız aynı anda 3-4 krizi yönetirken CHP'nin tek gündemi var aynı anda 3- 4 genel başkan adayını yönetmek. Onun için biz işimize bakacağız. Türkiye'nin geleceği için yapacağımız çalışmalara devam edeceğiz."