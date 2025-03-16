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        Yalova'da orman yangını, yarım saate söndürüldü

        YALOVA'nınÇınarcık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:40
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        Yalova'da orman yangını, yarım saate söndürüldü
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        YALOVA'nınÇınarcık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Esenköy Beldesi Şenköy Soğuksu mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, yangına 3 arazöz 4 itfaiye ekibi ve 3 iş makinesiyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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