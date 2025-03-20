Tersanede demir bloklar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

YALOVA'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede çalışan Hasan M. (25), gemilerin yanında bulunan ve hareket ettirilebilen demir blokların arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Altınova'da bulunan bir tersanede meydana geldi. İddiaya göre tersanede çalışan Hasan M., gemilerin yanında bulunan ve hareket ettirilebilen demir blokların arasında sıkıştı. Hasan M.'nin sesini duyan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan işçi ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.