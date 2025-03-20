Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin açıklama

        YALOVA'da ekmek almak için evinden çıkan 6 yaşındaki Khaled Hammo'nun sokak hayvanlarının saldırısı sonucu ağır yaralanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Yalova Valisi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin açıklama
        ABONE OL

        YALOVA'da ekmek almak için evinden çıkan 6 yaşındaki Khaled Hammo’nun sokak hayvanlarının saldırısı sonucu ağır yaralanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirterek, "Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili olarak il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise il Özel İdaresi'ne talimat verilmiş ve süre tanınmıştır” dedi.

        Olay, 18 Mart'ta sabah saatlerinde merkeze bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ekmek almaya giden yabancı uyruklu Khaled Hammo, sahipsiz köpeklerin yanından geçerken saldırıya uğradı. Köpekler, önce Khaled'in boğazını ardından karın ve bacaklarını ısırarak derin yaralar açtı. Küçük kızın feryatları üzerine çevredekiler köpekleri uzaklaştırıp, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Khaled'i Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, entübe edilerek Kocaeli Büyükşehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırı sonucu nefes borusu delinen çocuğun durumu ciddiyetini korurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        'VALİ SOKAK HAYVANLARININ TOPLATILMASI TALİMATINI VERDİ'

        Olay sonrasında Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, belediyelere ve İl Özel İdaresi'ne sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılarak iyi bakılabilmesi için altyapı çalışmalarına başlanılmasıyla ilgili talimat verdiğini açıkladı. Vali Kaya yaptığı yazılı açıklamada, "Sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan küçük yavrumuz için hem adli hem de idari süreç başlatılmıştır. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili olarak il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise il Özel İdaresi'ne talimat verilmiş ve süre tanınmıştır. Toplatılan hayvanların en iyi şartlarda bakılabilmesi için doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarına ivedilikle başlanması ve bu alanlarda besleme noktalarının kurulması talimatlandırılmıştır. Tehlikeli ve saldırgan hayvanların görülmesi durumunda vatandaşların 112'ye yaptığı ihbarlar ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilecektir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm görev ve sorumluluklar il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise İl Özel İdaresine aittir. Valiliğimiz, ilgili tüm kurumlara görevlerini bildirmiş olup, sürecin sahada titizlikle takibini gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"

        Benzer Haberler

        Tersanede demir bloklar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
        Tersanede demir bloklar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
        Yalova'da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kayde...
        Yalova'da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kayde...
        Uras'ın yaşaması için çağrı
        Uras'ın yaşaması için çağrı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
        Yalova'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı