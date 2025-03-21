Yalova'da temizlik personeli, buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

YALOVABelediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çöp kutusunun yanında buldukları cüzdanı sahibi Ufuk Atmaca'ya (58) teslim etti.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada çöp kutusunun yanında cüzdan buldu. İçerisinde 6 bin TL'nin yanı sıra eşi ve oğlunun cep telefonunu numarası olan ve 'Başıma bir şey gelirse bu numaraları arayın' yazan not çıkan cüzdan, adresi öğrenilen Ufuk Atmaca'ya evinde teslim edildi. Atmaca görevlilere teşekkür ederken, Yalova Belediyesi yetkilileri personelin duyarlı bir tavır sergilediğini belirterek, her zaman halkın yanında olduklarını belirtti.