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        Yangın ihbarına giden itfaiyecilerin aracına taşlı saldırı

        YALOVA'da itfaiye ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri olay yerinde, kalabalığın taşlı saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:10
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        Yangın ihbarına giden itfaiyecilerin aracına taşlı saldırı
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        YALOVA'da itfaiye ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri olay yerinde, kalabalığın taşlı saldırısına uğradı. Olayda 2 itfaiye aracı hasar gördü.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Elmalık köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nevruz Bayramı dolayısıyla, çevredekiler yol üzerinde ateş yaktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeşillik alana yakın olan ateşi büyümeden söndürüp olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı bölgede tekrar ateş yakıldığı ihbarıyla ekipler, olay yerine gitti. Ateşi söndürmeye çalışan ekiplere, bölgedekiler taşla saldırdı. Olay sonucu 2 itfaiye aracı hasar görürken, ekiplerden yaralanan olmadı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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