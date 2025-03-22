Yangın ihbarına giden itfaiyecilerin aracına taşlı saldırı

YALOVA'da itfaiye ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri olay yerinde, kalabalığın taşlı saldırısına uğradı. Olayda 2 itfaiye aracı hasar gördü.

Olay, dün akşam saatlerinde, Elmalık köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nevruz Bayramı dolayısıyla, çevredekiler yol üzerinde ateş yaktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeşillik alana yakın olan ateşi büyümeden söndürüp olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı bölgede tekrar ateş yakıldığı ihbarıyla ekipler, olay yerine gitti. Ateşi söndürmeye çalışan ekiplere, bölgedekiler taşla saldırdı. Olay sonucu 2 itfaiye aracı hasar görürken, ekiplerden yaralanan olmadı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.