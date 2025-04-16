Yalova'da binada çıkan yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 2’si çocuk, biri bebek olmak üzere 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülürken, dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, dün gece saatlerinde Sahil Mahallesi’nde Marmara Caddesi’ndeki Bilgiç Apartmanı’nda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları tahliye ederek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangın, asansör kablolarının bulunduğu kısımdan çatıya doğru çıkarak büyürken, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, bina içinde yoğun dumandan etkilenen 2 yetişkin ve 2 çocuğu tahliye etti. İkinci katta bulunan terasta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 2 yetişkin ve bir bebek de itfaiye aracı merdiveniyle terasa ulaşarak tahliye edildi. Binadan 4’ü yetişkin, 2’si çocuk, 1’i bebek olmak üzere 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.