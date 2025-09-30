Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk: Evimizdeki zemin kaygan olduğu için annem ve ben çok düştük

        YALOVA'da, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturmada, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesi alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:05 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:10
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk: Evimizdeki zemin kaygan olduğu için annem ve ben çok düştük
        YALOVA'da, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturmada, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesi alındı. Gülter'in ifadesinde, "Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

        Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, "26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde, kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        KIZI TUYAN: İTME SÖZ KONUSU DEĞİL

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Güllü’nün cenazesi, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

        4 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ

        Pencereden düşmeden önceki son anları kameraya yansıyan Güllü’nün evindeki güvenlik kamerasına ait 4 dakikalık görüntünün tamamı da ortaya çıktı. Saat 01.23’te başlayan görüntüde odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü’nün, “Herkes tamam mı?” dedikten sonra “O ne lan?” diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor. 01.24’te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, “Bak manyaklara bak” dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, “Gel, gel”, “Kız gelsene buraya” dediği duyuluyor. Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritm sesi de görüntüye yansıyor. Saat 01.25’te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde sanatcının sesi duyulmuyor. 01.26’da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü’nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor. Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise şarkıcının kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor. Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, ‘ses çözümlemesi’ için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

        Öte yandan, evdeki parkelerin ‘Arap sabunu’ ile silindiği için kaygan olduğu ve bu nedenle Güllü’nün ayağının kayarak pencereden düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

        DAHA ÖNCE DE EVİNDE DÜŞMÜŞ

        Şarkıcı Güllü'nün daha önce de evinde düştükten sonra kontrol amacıyla gittiği hastanede polise, evin zemininin kaygan olmasından dolayı düştüğüne yönelik ifade verdiği belirlendi. Olay günü evde üçüncü kişinin varlığı yönündeki iddiaları da araştıran polis, soruşturma kapsamında bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bulgu veya delile ulaşmadı.

        'DENGESİ KAYBOLUR'

        Çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında olay anında İstanbul'da olduğu belirlenen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in polise verdiği ifadesine ulaşıldı. Olayı, gece uyurken kendisini cep telefonuyla arayan ablası Tuyan Ülkem'den öğrendiğini söyleyen Gülter, ifadesinde, "Ablam Tuyan, beni aradı ve telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü, ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen bir yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim. Görüntüleri izlediğimde, annem, 'Hazır mıyız hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Ay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolünde etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur, yere düşer. Annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem, sevgi dolu bir insandır. Kimse ile kötü değildir" dediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

