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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da dere yatağına devrilen iş makinesinin altında kalan tamirci öldü

AA

Yalova'da dere yatağına devrilen iş makinesinin altında kalan tamirci öldü

YALOVA (AA) - Yalova'da, arızalanan iş makinesinin üzerinde çalışırken dere yatağına yuvarlanan kepçenin altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtköy Kapılı Çınar mevkisinde yürütülen yol çalışması yürüten bir firmaya ait kepçe arızalandı.

Tamir için gelen ve arızaya müdahale için iş makinesinin üzerine çıkan Nuh Bakır (48), dere yatağına devrilen kepçenin altında kaldı.

Kazada yaralanan Bakır, olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE, 112 ekipleri ve köy halkının yoğun çabasıyla taşınarak ambulansa alındı.

Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, yolda yaşamını yitirdi.

Kaza yerine gelen Vali Muammer Erol da yetkililerden bilgi aldı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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