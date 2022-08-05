İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

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YALOVA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yalova programı kapsamında Armutlu ilçesine giden Akşener, ilçe merkezinde vatandaşlara hitap ederek, 20 Ocak 2020'den itibaren il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan gezdiğini söyledi.

Gezilerinde partisini övmediğini, insanların dertlerini dinlediğini belirten Akşener, "Onlardan öğrendiklerimi kamuoyuyla paylaştım. Milletvekili arkadaşlarım da soru ve araştırma önergeleri, kanun teklifleri hazırladılar ve Türkiye'de İYİ Parti sayesinde ilk defa gerçek dertler konuşulmaya başlandı." dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından Termal ilçesine geçen Akşener, buradaki esnaf ve partililerle buluştuktan sonra il merkezine hareket etti.

Yol üzerindeki Yeni Mahalle'den geçtiği sırada makam aracının sahipli olduğu belirlenen bir köpeğe çarpması üzerine otomobilden inen Akşener, partililere yaralı köpeğin tedavi edilmesi talimatını verdikten sonra güzergahına devam etti.

Akşener, il merkezindeki İsmet Acar Caddesi'nde, İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi il yöneticileri tarafından karşılandı.

Burada kendisini bekleyenlere seslenen Akşener, gezilerinde esnafın soru, görüş ve önerilerini dinlediğini belirterek, "Ben siyasetçiyim, asıl olan sizsiniz, asıl olan millet, asıl olan seçmen. Siz bize yetki, vekalet verdiğiniz için vekiliz. İstediğiniz dakikada bu verdiğiniz vekaleti almanız mümkün." dedi.

Akşener, kent merkezinde de esnaf ziyaretini sürdürerek vatandaşlarla sohbet etti.

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