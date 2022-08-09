Yalova'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 90 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esenköy beldesi Liman Mahallesi'nde ikamet eden Ali Kaya'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Manolya Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Kaya'nın evine gelen jandarma, çilingir yardımıyla açarak içeri girdiklerinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kaya'nın cesedi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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