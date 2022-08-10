Yalova'da kayalıklara düşerek yaralanan kadın kurtarıldı

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YALOVA (AA) - Yalova'da eşiyle birlikte gezintiye çıktığı bölgede dengesini kaybederek kayalıklara düşerek yaralanan kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Yalı mevkiinde eşiyle birlikte dolaşan S.P, (34) dengesini kaybederek deniz kenarındaki kayalık bölgeye düştü.

Ayaklarında kırıklar oluşan yaralı kadın için bölgeye sevk edilen AFAD, deniz polisi, sahil güvenlik ve 112 ekipleri, bot yardımıyla yaralıyı bulunduğu yerden aldı.

Sahilde bekleyen ambulansa alınan S.P, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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