Yalova'da sağanak etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova genelinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yalova-İzmit kara yolunda da belirli aralıklarla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için açık iş yerleri, pasaj ve otobüs duraklarına sığındı.

Bazı esnaf ise sabah açmaya geldikleri iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.



Yağışın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.