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Yalova Valiliğinden yağış uyarısı

AA

Yalova Valiliğinden yağış uyarısı

YALOVA (AA) - Yalova Valiliği, kentte devam eden sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, yıldırım, dolu ve hortum olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonucu sel ve su taşkınları olduğu belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 50 araç ve ev baskını ihbarı geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler, itfaiye, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ekipleri olaylara müdahale etmektedir. Çağrı merkezimize şu ana kadar 11 adet mahsur kalma, 45 adet su baskını, 8 adet trafik kazası, 1 adet trafo yangını, 1 adet asansörde kalma, 1 adet yardım talebi, 1 adet motosiklet kazası, 1 adet araç çekilme ihbarı gelmiştir. Yalova için kuvvetli yağışın devam etmesi beklenmekte olup sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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