Yalova Makine İhtisas OSB'de temel atma töreni düzenlendi

YALOVA (AA) - Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırımına başlanan bir fabrika için temel atma töreni yapıldı.

Çiftlikköy ilçesinde 640 hektar alanda 320 fabrikanın bulunacağı Yalova Makine OSB'nin birinci etabında yer alacak tesisin temeli atıldı.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, törende yaptığı konuşmada, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de her alanda çok büyük kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Çivitcioğlu, "Eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, kültürde, ekonomide çok büyük kazanımlar elde ediyoruz. İşte o kazanımların meyvelerini bugün bir kez daha burada görüyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ihracat ve büyüme adı altında inşallah ülkemiz yarınlara daha sağlam, gençlerine çok daha güçlü bir Türkiye bırakacak." dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da Türkiye'nin her noktasının, temeli atılan bu fabrika gibi şantiyeye dönüştüğünü dile getirdi.

Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ise temel atma törenlerinin yıl sonuna kadar süreceğini belirtti.

OSB'de yer alacak Türk Standardları Ensitüsünün test ve kalibrasyon merkezinin temelinin de gelecek ay atılmasının planlandığını söyleyen Özdemir, "Tersanelerimize ve milli projemiz olan Togg'a hizmet verecek olan test ve kalibrasyon merkezi burada kurulacak. Ayrıca ekim ayında Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği kampüslerinin de temelini atacağız. Biz burada bir fabrika topluluğu değil, biz burada üniversite, kamu ve sanayi iş birliği ekosistemi oluşturuyoruz. Hem estetik hem de yeşil binalar inşa ediyoruz. Bu projeyle Türkiye ve dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Kurulacak fabrikaya ilişkin olarak da firma yetkilisi Özgür Karakuş bilgi verdi. 24 yıllık firmalarının 45'ten fazla ülkeye ihracat yaptığını belirten Karakuş, ürünlerinin yüzde 95'ini ihraç ettiklerini, AR-GE ile sürekli büyüdüklerini ifade etti.

Törene, Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Nusret Karaalioğlu, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Özkan Seyrek, kurum müdürleri ile siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri katıldı.

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