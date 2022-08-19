Güneyköy sakinleri tapularına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneyköy sakinleri tapularına kavuştu

AA

Güneyköy sakinleri tapularına kavuştu

YALOVA (AA) - Yalova merkeze bağlı Güneyköy sakinleri, imar sorunun çözülmesiyle tapularına kavuştu.

İl Özel İdaresi tarafından köyün mevcut imar planlarının iptal olmasından sonra yapılan yeni imar planının kesinleşmesiyle 321 parselden yaklaşık 600 vatandaşın imar sorunu çözüme kavuşturuldu.

Köy meydanında düzenlenen törende konuşan İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, köyde ilk imar planının 1986 yılında başladığını, 1990 yılında onaylandığını belirterek, 2006-2016 yıllarında plan revizyonlarının ardından tamamlandığını ifade etti.

Yılmaz, "Mevcuttaki imar planları iptal olması sebebiyle yeni plan imar çalışmaları 2020 yılında tamamlanarak yaklaşık 2,5 yıl süren plan ve uygulama sürecinin sonunda hak sahiplerinin problemleri çözüldü. İl Özel İdaresi olarak sorunun değil çözümün bir parçası olmanın da mutluluğu içindeyiz." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise, "Güneyköy'ümüzün çok önemli problemini mal sahiplerine bir mali külfet de getirmeden ve en üst düzeyde kazanım elde edecekleri şekilde çözülmüş oldu." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve protokol tarafından tapular hak sahiplerine teslim edildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Özkan Seyrek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Tapu Müdürü Mustafa Koç, Kadastro Müdürü Şinasi Abanoz ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk'ün Yalova'da geçirdiği zamana dair fotoğraflar sergileniyor
YEREL HABERLER Atatürk'ün Yalova'da geçirdiği zamana dair ...
Altınova Belediyesi sahipsiz hayvanların beslenmesi için tesis inşa ediyor
YEREL HABERLER Altınova Belediyesi sahipsiz hayvanların beslenmesi ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da Balkan göçmeni vatandaşlarla bir araya geldi:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da Balkan ...
Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar ...
Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu:
Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2)
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısında konuştu: (1)
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin ...
Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da tarım ...
Marmara Depremi'nde yıkıntıların arasında objektifleriyle görev yaptılar
YEREL HABERLER Marmara Depremi'nde yıkıntıların arasında ...
Deprem gönüllüsü sahiplendiği köpeği "Maxi"yi afetler için eğitiyor
YEREL HABERLER Deprem gönüllüsü sahiplendiği köpeği "Maxi"yi afetler ...
Yalova'da tersanedeki iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yalova'da tersanedeki iş kazasında bir işçi yaşamını ...
Yalova'da, 17 Ağustos'un 23'üncü yılında, depremde yaşamını yitirenler törenlerle anıldı
YEREL HABERLER Yalova'da, 17 Ağustos'un 23'üncü yılında, depremde ...
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
YEREL HABERLER Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.