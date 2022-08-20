Tescilli "Yalova aronyası"nda 35 ton rekolte bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tescilli "Yalova aronyası"nda 35 ton rekolte bekleniyor

AA

Tescilli "Yalova aronyası"nda 35 ton rekolte bekleniyor

YALOVA (AA) - "Süper meyve" olarak bilinen coğrafi işaret tescilli "Yalova aronyası"nda bu yıl 35 ton rekolte tahmin ediliyor.

Üreticiler, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Yalova aronyası" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verilen meyvelerinin hasadına hazırlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, gelecek hafta başlaması planlanan hasat öncesi Safran köyündeki 2 dönümlük bahçesinde aronya üreten Cemal Açış'ı ziyaret etti.

Parıldar, gazetecilere, çiftçilerle yaptıkları projeler sonucu Yalova aronyası üretim alanının 350 dekara çıktığını söyledi.

Aronyanın yüzde 50'sini organik tarımla ürettiklerini belirten Parıldar, hedeflerinin, 350 dekarın tamamını organik üretime dönüştürmek olduğunu aktardı.

Parıldar, aronyanın antioksidan ve antosiyanin seviyesinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücre yenilenmesini hızlandıran, kalp damar hastalıklarına da iyi geldiği sağlık alanında çalışma yapan bilim insanları tarafından ortaya konulan bir ürün." dedi.

Rekoltenin 2020'de yaklaşık 8 ton olduğunu, geçen sene ise 25 tonun üzerine çıktığını aktaran Parıldar, bu yıl 35 tonu aşmasını beklediklerini bildirdi.

Hasat öncesi ekiplerin sahada suda çözünen kuru madde miktarını ölçtüğünü anlatan Parıldar, "Bu sene daha güzel bir verimimiz var. Bu hem çalılarımızın verim yaşını sağlamış olmaları hem de iklimsel verilerden dolayı bu sene rekoltemiz biraz daha fazla." ifadesini kullandı.

Cemal Açış ise emekli olduktan sonra bahçesine 2018 yılında aronya fideleri diktiğini belirtti.

İki dönümlük bahçesinden iki tona yakın ürün alacağını kaydeden Açış, "Organik sertifikalı üreticiler olarak aramızda perakende kilogramı 120 lira satış tavsiyesi kararı aldık. Toptanda ise 90 lira." diye konuştu.

Coğrafi işaret belgesi aldıktan sonra Yalova aronyasının daha çok duyulduğunu, talebin arttığını bildiren Açış, satışlarının da kolaylaştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güneyköy sakinleri tapularına kavuştu
YEREL HABERLER Güneyköy sakinleri tapularına kavuştu
Atatürk'ün Yalova'da geçirdiği zamana dair fotoğraflar sergileniyor
YEREL HABERLER Atatürk'ün Yalova'da geçirdiği zamana dair ...
Altınova Belediyesi sahipsiz hayvanların beslenmesi için tesis inşa ediyor
YEREL HABERLER Altınova Belediyesi sahipsiz hayvanların beslenmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.