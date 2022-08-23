Yalova'da "Yeşil Mavi Yol 2. Bisiklet Festivali" düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da "Yeşil Mavi Yol 2. Bisiklet Festivali" düzenlendi

AA

Yalova'da "Yeşil Mavi Yol 2. Bisiklet Festivali" düzenlendi

YALOVA (AA) - Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği (YEKSAYDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Yeşil Mavi Yol Bisiklet Festivali" gerçekleştirildi.

Kenti ve özellikle "Yeşil Mavi Turizm Yolu" ile birbirine bağlanan köyleri tanıtarak köylerin ekoturizme kazandırılması amacıyla çalışma yürüten dernek, festivalin bu yıl ikincisini düzenledi.

Dernek Başkanı Ahmet Yiğit, Yalova'da bisiklet kültürünün oluşturulması, daha çok kişinin bisiklete başlayarak sağlıklı yaşama katılmalarına destek olmak ve bisiklet severlerin hafta sonlarında Yeşil Mavi Yol üzerinde bulunan orman yollarında bisiklet sürmeleri için geleneksel hale gelen bisiklet festivalini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yiğit, Kurtköy'de 2 gece konaklamalı olarak gerçekleştirilen festivale katılanların cumartesi günü Kurtköy-Ormanika Kamp Alanı, Yenimahalle, Termal, Gökçedere, Ortaburun, Teşvikiye, Akköy, Kadıköy ve Kurtköy Ormanika-Kamp Alanı olmak üzere 50 kilometre pedal çevrdiğini söyledi.

Ahmet Yiğit, "Festivale katılanlar pazar günü ise, Kurtköy-Ormanika Kamp Alanı, Kadıköy, Yalova sahil, heykel, İDO, Yürüyen Köşk'ten Kurtköy Ormanika Kamp Alanı'na kadar 30 kilometre pedalladılar. Bisiklet turunda Termal kaplıcalarını, Deprem Anıtını ve Yürüyen Köşk'ü ziyaret eden bisiklet severler, Yalova'yı çok beğendiklerini ve festivali de çok başarılı bulduklarını söylediler. Her sene farklı ilçede yapılmasını planladığımız festival Yalova'nın tanıtımına çok büyük katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının bu tür festivallerin Yalova'da çoğalmasını sağlamak olduğunu aktaran Yiğit, özellikle sağlıklı yaşama ait festivallere tüm belediyeler ve STK'ların daha fazla destek vermelerini istedi.

Ayrıca festivalin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür eden Yiğit, destekte bulunan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, forma desteğinde bulunan Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar ile festivalde görev alanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga (2)
YEREL HABERLER Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında ...
Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga
YEREL HABERLER Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.