Yalova'da "Yeşil Mavi Yol 2. Bisiklet Festivali" düzenlendi

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği (YEKSAYDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Yeşil Mavi Yol Bisiklet Festivali" gerçekleştirildi.

Kenti ve özellikle "Yeşil Mavi Turizm Yolu" ile birbirine bağlanan köyleri tanıtarak köylerin ekoturizme kazandırılması amacıyla çalışma yürüten dernek, festivalin bu yıl ikincisini düzenledi.

Dernek Başkanı Ahmet Yiğit, Yalova'da bisiklet kültürünün oluşturulması, daha çok kişinin bisiklete başlayarak sağlıklı yaşama katılmalarına destek olmak ve bisiklet severlerin hafta sonlarında Yeşil Mavi Yol üzerinde bulunan orman yollarında bisiklet sürmeleri için geleneksel hale gelen bisiklet festivalini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yiğit, Kurtköy'de 2 gece konaklamalı olarak gerçekleştirilen festivale katılanların cumartesi günü Kurtköy-Ormanika Kamp Alanı, Yenimahalle, Termal, Gökçedere, Ortaburun, Teşvikiye, Akköy, Kadıköy ve Kurtköy Ormanika-Kamp Alanı olmak üzere 50 kilometre pedal çevrdiğini söyledi.

Ahmet Yiğit, "Festivale katılanlar pazar günü ise, Kurtköy-Ormanika Kamp Alanı, Kadıköy, Yalova sahil, heykel, İDO, Yürüyen Köşk'ten Kurtköy Ormanika Kamp Alanı'na kadar 30 kilometre pedalladılar. Bisiklet turunda Termal kaplıcalarını, Deprem Anıtını ve Yürüyen Köşk'ü ziyaret eden bisiklet severler, Yalova'yı çok beğendiklerini ve festivali de çok başarılı bulduklarını söylediler. Her sene farklı ilçede yapılmasını planladığımız festival Yalova'nın tanıtımına çok büyük katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının bu tür festivallerin Yalova'da çoğalmasını sağlamak olduğunu aktaran Yiğit, özellikle sağlıklı yaşama ait festivallere tüm belediyeler ve STK'ların daha fazla destek vermelerini istedi.

Ayrıca festivalin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür eden Yiğit, destekte bulunan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, forma desteğinde bulunan Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar ile festivalde görev alanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.