Rusya'nın orkide ihtiyacı Yalova'dan karşılanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rusya'nın orkide ihtiyacı Yalova'dan karşılanacak

AA

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Hollanda'nın çiçek ihracatını durdurduğu Rusya, orkide ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak

Rusya'nın orkide ihtiyacı Yalova'dan karşılanacak

YALOVA (AA) - Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Hollanda'nın çiçek ihracatını durdurduğu Rusya, orkide ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak

Savaş nedeniyle Hollanda'nın aldığı karar sonrası Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ürünlerde alternatif ülke Türkiye oldu.

Özellikle Türkiye'nin orkide ihracatının yüzde 40'ını yapan Yalova'daki Solo Plant firması, ihracat listesine Rusya'yı da ekledi.

36 bin metrekarelik seralarda yıllık 1 milyon orkide üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Çağlar Tuğtekin, 2014 yılında Türkiye'nin orkidede dışa bağımlılığını bir nebze olsun azaltma hedefi ile üretime başladıklarını anlattı.

İthalatın yaklaşık yüzde 40'nı keserek Türkiye'ye ciddi oranda döviz kazandırdıklarına vurgu yapan Tuğtekin, "Kendi doku kültürü laboratuvarımızda üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimi yaparken tüketicilerimizin ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde tutuyor ve üretimimizi de bu yönde planlıyoruz. Türkiye'de doku kültürü ile orkide üretimi yapan ilk ve tek işletme de biziz." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın savaştan dolayı Rusya'ya çiçek ihracatını durdurduğuna dikkati çeken Tuğtekin, şöyle konuştu:

"Üretilen orkideleri sadece iç pazarda satmıyoruz. İhracatını da yapıyoruz. Orta Doğu ülkeleri, Kosova ve Arnavutluk, Kuzey Makedonya'ya buradan çiçek gönderiliyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı Hollanda Rusya'ya çiçek satışını kesti. Bu durumda Rusya yönünü Türkiye pazarına çevirdi. Rusya ile orkide satışı anlamında anlaşma aşamasındayız. Kısa sürede Rusya pazarında Yalova orkidesinin satışını planlıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Yalova'da konuştu:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ...
Yalova'da "Yeşil Mavi Yol 2. Bisiklet Festivali" düzenlendi
YEREL HABERLER Yalova'da "Yeşil Mavi Yol 2. Bisiklet Festivali" ...
Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga (2)
YEREL HABERLER Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında ...
Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga
YEREL HABERLER Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.