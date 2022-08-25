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Yalova'da yerleşim sahalarına inen sahipsiz büyükbaş hayvanlar sorununa el atıldı

AA

Yalova'da yerleşim sahalarına inen sahipsiz büyükbaş hayvanlar sorununa el atıldı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesinde ormanlık alanlarda yaşayan sahipsiz "boz ırk" cinsi büyükbaş hayvanlar için ilçe genelinde operasyon başlatıldı.

1800'lü yıllarda Orta Asya'dan gelen Yörüklerin beraberinde getirdikleri boz ırk cinsi hayvanlar, zamanla konargöçer ailelerin azalmasıyla ormanlık alanlarda yabani bir yaşam sürmeye başladı.

Zamanla sayıları artan ve son olarak 1994'te ilçe statüsüne ulaşan Termal'de, ormanlık alanlardan ilçe merkezi ve köylere inmeye başlayan bu hayvanlar, esnafın yanı sıra kültürel varlıklara, bağ bahçe ve ağaçlara zarar vermeye başladı.

Halkın sürekli dilekçeyle başvurup şikayetçi olduğu yabani hayvanlarla ilgili işlem başlatan Termal Kaymakamlığı yetkilileri ilk olarak ormanlık alanda yaşayan 3 Yörük aileyle görüştü.

Ormanlık alandaki hayvanların kendilerine ait olmadığını belirten 9 kişiden oluşan 3 ailenin beyan üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediye ve mahalle muhtarlarından oluşan bir komisyon kuruldu. Kaymakamlık, sahipsiz hayvanların toplatılması için de uzmanlardan oluşan ekipler kurdu.

Ekipler, vahşi şekilde insanlardan uzak bir yaşam süren hayvanları uyuşturucu iğneyle yakalayıp komisyon aracılığıyla satmaya başladı.

Satıştan elde edilen parayı da Yörük aileler adına açılan banka hesaplarına aktaran komisyon, hem sahipsiz hayvanların işletmelerde yaşamını sürdürmesini hem halkın rahat bir nefes almasını sağlıyor.

Kaymakam Vekili Soner Erol, gazetecilere, "İlçe merkezinde 150'ye yakın başıboş Yörük hayvanı var. Biz bu hayvanların gerek çiftçilerimize gerek buradaki kültür varlıklarına gerekse işletmelerimize, esnafımıza vermiş olduğu zararın önüne geçebilmek adına birtakım adımlar attık. İlk olarak Yörük ailelerimizden yazılı beyan almak suretiyle Kaymakamlık makamımızı hakem tayin etmelerini istedik. Ailelerin muvafakatleri neticesinde kıymet takdir komisyonu kurup hayvanların piyasa değerini belirledik. Akabinde de bir satış komisyonu kurarak hayvanların pazara ulaştırılmasını sağladık." açıklamasında bulundu.

Ormanda yaşamaları nedeniyle vahşi olan hayvanların büyük zorluklarla yakalandığına dikkati çeken Erol şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 70 büyükbaş hayvanı bu şekilde yakalamış durumdayız. Çok az bir hayvan kaldı. Dilerim bu meseleyi tamamen halledeceğiz, kökünden çözeceğiz inşallah. Bu hayvanlar bildiğimiz besi inekleri türündeki değil maalesef. Doğal şartlarda kendi başına çoğaldığı için vahşi pratikler sergiliyorlar. Örneğin bu hayvanlar dağda, bayırda yaban hayvanlarıyla karşılaşıyorlar. Kendi canlarını korumak için vahşileşmiş durumdalar. Yanlarına insan yaklaştırmıyorlar. Her sürüde erkek ya da dişi lider oluyor. Hayvanlar liderin komutlarına göre hareket ediyorlar. Liderleri takip ediyorlar. Bizim de öncelikli hedefimiz bu lider hayvanlar. Lider hayvanı zapt ettiğimiz zaman sürüyü de kontrol altına alabiliyoruz."

Kalan hayvanların yakalanması için de ekiplerin çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Erol kısa sürede sorunun ortadan kalkacağına inandığını aktardı.

Ormanlık alanlarda yaşayan 3 Yörük aileden biri olan Yurt ailesi de ormanlık alandaki başı boş hayvanların satışı için komisyona başvurdu.

Termal dağlarında yaşadığını, ancak bir süre ilçe merkezinde yaşayan akrabasına misafir olduğunu anlatan Hanife Yurt, ilçe halkının şikayetçi olduğu hayvanların yakalanarak satıldığını söyledi.

Bu hayvanlar nedeniyle bahçesinin zarar gördüğünü anlatan Musa Atik de uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

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