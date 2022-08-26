Yalova'da bisiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bisiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede aynı gün meydana gelen 5 bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, park halindeyken kilitleri kırılarak çalınan bisikletlerin panelvan bir araçla götürüldüğünü belirledi.

Zanlılar T.B. ve M.D'yi gözaltına alan ekipler, araçta Çiftlikköy'den çalınanlar dahil 9 bisiklet ile kilit kırmaya yarayan alet takımı buldu.

Kocaeli'nin Gölcük ve Bursa'nın Orhangazi ilçelerinde de bisiklet çaldıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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