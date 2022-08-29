Altınova'da sağlık tesisi inşaatına başlandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde 1500 metrekare kapalı alana sahip olacak sağlık tesisinin inşasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 4 Aile Hekimliği biriminin yer alacağı sağlık tesisi inşaat ihalesinin 4 Temmuz 2022'de gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

17 Ağustos'ta yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, inşaat çalışmalarının ise 23 Ağustos itibarıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada, bodrum ve 2 kat şeklinde projelendirilen tesisin 2023 yılı nisan ayı içinde ilçe halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise konuyla ilgili açıklamasında, yeni bina ile ilçenin önemli bir eksikliğinin giderileceğini belirterek, "İlçemize yapılan yatımlarda bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın şahsında hükümetimizin tüm bakan ve bürokratlarına, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar'ın şahsında tüm teşkilatlarımıza, AK Parti MKYK Üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'e, AK Parti Yalova Milletvekili Sayın Meliha Akyol'a, AK Parti Altınova İlçe Başkanımız Sayın Hasan Zafer'e, ilçe halkım adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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