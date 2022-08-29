"Adım Adım Yalova"dan 30 Ağustos'a özel zeybek gösterisi

YALOVA (AA) - Yalova'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir çalışma yapan "Adım Adım Yalova" grubu, kentin tarihi ve turistik alanlarında zeybek oynadı.
Kent Ormanı, Yürüyen Köşk, Hersek Lagünü ve Termal Atatürk Köşkü gibi şehrin tarihi ve turistik merkezlerinde çekimleri gerçekleştiren ekip, aylar süren çalışmayı klip haline getirip sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Grubun kurucusu Gökşen Tutuk, yaptığı açıklamada, kamera arkasında emek veren tüm gönüllülere teşekkür etti.
Projeye başlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yalova benim kentimdir." söyleminden yola çıktıklarını belirten Tutuk, "Atatürk'ün sevdiği zeybek dansı ile hem Yalova’yı tanıtmak hem de güzelliklerini göstermek açısından bir çalışma yaparak Zafer Bayramı'na yakışır video hazırladık. Umarım beğenilir." dedi.