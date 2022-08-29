Yalova'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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YALOVA (AA) - Yalova'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın kazan dairesinde bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

Kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması yapılan yangının, kazan dairesindeki plastik maddelerin tutuşmasından kaynaklanabileceği belirtildi.

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