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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı

AA

Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı

YALOVA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde ilk hasat yapıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve kurum müdürlerinin katıldığı programda, organik midye üretilen çiftlikler gezildi. Protokol üyeleri, çiftliğin ürünlerinden hazırlanan midye dolmaların tadına baktı.

Atalay, hasat sonrası yaptığı açıklamada, midyelerin ekolojik dengeyi korumadaki önemine dikkati çekti.

Midyelerin denizi temizleyen en önemli canlılar olduğunu belirten Atalay, şöyle devam etti:

"Daha sağlıklı, hijyenik şartlarda üretilmiş midyelerin hem denizlere katkı sağlaması hem ekonomik alanda vatandaşımıza gelir sağlaması amacıyla bir proje başlattık. Bu proje çerçevesinde Yalova en önemli illerimizden biri. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl müsilaj problemi oluşmuştu. Bunu önlemede midyeler, çift kabuklular çok önemli canlılar. Hem ekonomiye hem halkımıza daha iyi, güzel şartlarda midye vererek bütçelerine katkı sağlayarak aynı zamanda denizi temizleyerek geliştirilen bir sistem."

Parıldar ise yıllık 9 bin tonluk midye çiftliklerinin tam kapasiteye eriştiklerinde dolaylı olarak 400-500 milyon liralık katma değer oluşturacağını anlattı.

Bunun da ildeki üretim alanlarının etkin kullanımı bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Parıldar, "İyi tarım uygulamalarında, organik tarımda ilk ve tek midye çiftlikleri. Bu anlamda bizler de şu anda yapmış olduğumuz hasatlarda hem iyi tarım uygulamaları prensiplerine hem organik tarım prensiplerine uygun olarak üretim yapıldığını ve bu üretimin iyi tarım ve organik tarım sertifikalarıyla pazara sunulduğunu da müjdelemek istiyoruz." dedi.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise balıkçılık da yaptığını aktararak, bir midyenin günde 6-7 litre suyu temizlediğini dile getirdi.

Çınarcık açıklarında midye çiftliği kuran Kahraman Bingöl de gelecek yıl hasat yapacaklarını, 2 yıl içinde kapasitelerini 2 bin tona çıkararak tamamen organik midye üretmeyi hedeflendiklerini bildirdi.

Hasadın yapıldığı çiftlikte proje yöneticiliği görevini yürüten Ali Evsen de şu ifadeleri kullandı:

"Son tüketiciye sağlıklı midyeyi ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. 170 dönüm alan üzerine kurulu çiftliğimizin 2 bin 500 ton kapasitesi var. 4'üncü yılın sonunda tam kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Marmara Denizi de bu konuda en şanslı yerlerden biri. 4-5 yıl sonra Marmara Denizi'nde midye üretimi ile ilgili çok farklı konuşacağız."

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