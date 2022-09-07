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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahvaltı etmeden okula giden çocuklar öğrenme güçlüğü yaşayabilir

AA

Kahvaltı etmeden okula giden çocuklar öğrenme güçlüğü yaşayabilir

YALOVA (AA) - Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, anne ve babalara çocuklarını okula kahvaltı etmeden göndermemeleri uyarısında bulundu.

Arıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim öğretim yılının gelecek hafta başlayacağını hatırlattı.

Bazı çocukların uyum haftasında okula gidip geldiğini belirten Arıca, kahvaltının önemine dikkati çekti.

Düzenli kahvaltıya vurgu yapan Arıca, ailelerin çocuklarını özendirmek için birlikte kahvaltı sofrasına oturması gerektiğini söyledi.

Kahvaltı yapılmamasının olumsuz etkilerine değinen Arıca, şu ifadeleri kullandı:

"Kahvaltısız çocuklar okula gittikleri zaman özellikle konsantrasyon bozuklukları, öğrenme güçlükleri yaşayabilir, dersi tamamlayamayabilirler. Mutlaka yanlarında bir şişe su olması gerekiyor. Plastik şişe demiyorum, cam şişede yanlarında götürsünler. Sıvı takviyesi önemli. Bol sıvı takviyesi almadıkları takdirde, ara ara sıvı takviyesi almadıkları takdirde çocuklarda baş ağrıları, görme bozuklukları, mide bulantıları görülebilir. Bol bol ve aralıklı bir şekilde okulda su içmeleri gerekiyor."

Çocukların kantin ve market alışverişleri konusunda da önerilerde bulunan Arıca, özellikle yağda kızartılmış hazır ürünlerden uzak durmalarını istedi.

Arıca, "Evde ailenin yaptığı haşlanmış birtakım ürünlere önem vermeliler. Özelikle kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik gibi birtakım kuru meyveleri yanlarında taşıyarak bunlarla ara ara beslenmeleri gerekiyor." dedi.

Kış aylarının enfeksiyonların arttığı bir dönem olduğunu, soğuk algınlığı ve grip virüslerinin de çocukları etkilediğini anlatan Arıca, "Düzenli beslenmelerini yapalım. Karbonhidrat, yağ veya proteinleri düzenli verelim. Bol sıvı takviyesi verelim." diye konuştu.

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