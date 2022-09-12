Yalova'da kaza sonucu araçta sıkışan kadın sürücünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Bit neden olur, ne iyi gelir?

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YALOVA (AA) – İstanbul – İzmir otobanında meydana gelen kazada takla atan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, otobanda İstanbul istikametine giden Görkem Ö. yönetimindeki 34 DPP 378 plaka otomobil tünel çıkışında kontrolden çıkarak takla attı.



Kazada araç içinde sıkışan kadın sürücü olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.



Yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kadın sürücü 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.



Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Görkem Ö, tedavi altına alındı.

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