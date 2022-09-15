Çiftlikköy’de okul kantinleri denetlendi

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YALOVA (AA) - Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilçe denetim ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla Çiftlikköy genelindeki 13 okulun kantinlerinde denetimler yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ilçe denetim ekibi ve Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, tüm okullarda denetimler gerçekleştirdi.



Okul kantin ve yemekhanelerinde yapılan gıda güvenliği denetimlerinde ciddi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kantin işletmecilerine görülen eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılarda bulunuldu. Ekipte bulunan gıda mühendisi ve sağlık teknisyeni, hijyen ve gıda güvenliği kontrollerini yaparken, zabıta ekipleri de işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, fiyat tarifesinin uygunluğu, yasal mevzuata uygun olmayan yönler olup olmadığı açısından incelemelerini tamamladı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, yaptığı açıklamada, Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi'ne göre ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli denetimleri yaptıklarını bildirdi.



Silpagar, "Öğrencilerimizin sağlıklı beslenme ortamlarında bulunmasının sağlanması amacıyla bu denetimler yapılıyor. Kaymakamlığımızca oluşturulan ilçe denetim ekibi ile Belediyemizin Zabıta Müdürlüğü, yapılan denetimlerde ciddi bir soruna rastlamadı." ifadesini kullandı.



Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi’ne göre, kantinlerde kızartma, cips, çikolata, gofret, şeker, kek ve tatlandırıcılı içecek gibi ürünler satılamayacak. İçme suyu, ayran, pastörize süt dışında kalanlar, satışı uygun olmayan içecekler olarak sıralanıyor.

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