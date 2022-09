Vali Erol'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" unvanı ile "mareşal rütbesi" verilmesinin 101. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını ifade etti.

Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce ve en ulvi makamlar olduğunu aktaran Erol, şöyle devam etti.

"Aziz milletimizin bir ferdi olarak da hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da vatanımıza ve milli birliğimize kastedenlere karşı verdiğimiz mücadele ile nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları olmuştur. Aziz milletimiz, şehit ve gazilerimizin değerini daima bilmiş, onları büyük bir sevgiyle ve takdirle yad etmiştir. Onların hatırasını her daim canlı tutmuş, her koşulda onların yanlarında yer almış ve kederlerini paylaşarak gururlarına ortak olmuştur."

Sevgi ve saygıyla anılan gaziler için devlet olarak tüm imkanları seferber ederek gereken adımları her daim attıklarını aktaran Erol, her zaman destekçisi oldukları gazilerin saygın kişiliklerine yaraşır yaşam koşulları sunmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirtti.

Vali Erol, "Bu duygularla, vatan savunmasını, fedakarca en iyi şekilde yerine getiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

