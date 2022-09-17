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Yalova'daki semt pazarının "gözlemeci ablası" hayata tek eliyle sarıldı

AA

Yalova'daki semt pazarının "gözlemeci ablası" hayata tek eliyle sarıldı

YALOVA (AA) - CEM METE OKUR - Yalova'da her hafta kurulan semt pazarında tezgah açıp gözleme yapan 70 yaşındaki Şerife Şahin, tek eliyle kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürüyor.

Doğuştan sol kolunun dirsek altından aşağısı bulunmayan, 3 yaşındayken annesi vefat eden Şahin, Sivas'taki askeri dikimevinde yıllarca çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı.

Babasını da önceki yıllarda kaybeden, hiç evlenmeyen Şahin, emekliliğinin ardından Yalova'ya yerleşerek tek başına yaşamaya başladı.

Boş durmak yerine çalışmaya karar veren Şahin, perşembe günleri kurulan pazarda, sağ elini kullanıp sol kolundan destek alarak yaptığı gözlemeleri satarak geçimini sağlıyor.

Samimiyeti ve sıcakkanlılığıyla pazar esnafının "gözlemeci ablası" olan Şahin, diğer günlerde ise evinde yaptığı poğaça, tatlı, pasta gibi ürünlerini satıyor.

- "Engelli dostlarımızla buluştuğumuz bir derneğimiz var"

Şerife Şahin, AA muhabirine, engelli olduğu halde yaşam mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

Yalova'da yaklaşık 15 yıldır gözlemecilik yaptığını belirten Şahin, "Biz engelliyiz diye birçok insan bize acıyarak bakıyor. Engelimiz de olsa ekmeğimizi kazanıyoruz. Evim kira olduğu için de çalışmam gerekiyor. Doğuştan bir kolum yok ama hayat mücadelemden vazgeçmiyorum. Allah bugünümüzü aratmasın." dedi.

Her perşembe günün ilk ışıklarıyla mesaisinin başladığını dile getiren Şahin, depodan el arabasına koyduğu sandalye ve masaları pazar yerine taşıdığını anlattı.

Pazardaki yerini süpürüp temizledikten sonra tezgahını kurduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Salı günleri de kurulan pazar için evde hazırladığım börek, tatlı ve poğaçaları yapıp satıyorum. Yaptığım işle de gurur duyuyorum. Kimseye muhtaç değilim. Elim çalışıyor, ağzım yiyor çok şükür. Allah bundan geri koymasın. Engelli dostlarımızla buluştuğumuz bir derneğimiz var. Kahvaltılar ve geziler düzenleniyor. Engelli bireyler olarak hem çalışıyor hem de sosyal hayatın içinde yer alabiliyoruz. Derneğimizle de bize kattıkları için gurur duyuyorum."

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