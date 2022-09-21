Yalova'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yola çıkan sürüye otomobilin çarpması sonucu 18 koyun telef oldu.

Yalova-Armutlu kara yolu Şenköy mevkisinde yoldan geçmeye çalışan 24 koyunun bulunduğu sürüye, M.M.G. (73) yönetimindeki 34 RL 8672 plakalı otomobil çarptı.

Sürüdeki koyunlardan 18'inin telef olduğu kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüye düşürdüğü plakadan ulaştı.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan M.M.G, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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