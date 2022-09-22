Yalova ormanlarında yetişen tıbbi mantar türlerini araştırıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova ormanlarında yetişen tıbbi mantar türlerini araştırıyorlar

AA

Yalova ormanlarında yetişen tıbbi mantar türlerini araştırıyorlar

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'da ormanlık alanlarda yetişen tıbbi mantar türleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

Düzce Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden tıbbi mantar uzmanı Selime Semra Erol, Türkiye'de doğal yetişen tıbbi mantarların ıslah edilmesi ve biyoteknolojik yöntemlerle misel (tohum) üretilmesi için ekibiyle çalışma yapıyor.

Yalova'ya gelen Erol ve araştırmacılar, bu amaçla Armutlu ve Çınarcık ilçelerinde başta reishi (Ganoderma lucidum) olmak üzere ormanlardan tıbbi mantar örneklerini topladı.

Erol, AA muhabirine, dünyanın birçok bölgesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıpta mantar türlerinin kullanıldığını, kültürlerinin yapıldığını söyledi.

Avrupa'da özellikle son 50 yılda mantar toplamanın, tüketmenin ve tıbbi mantarları gıda takviyesi olarak kullanmanın çok popüler olduğunu belirten Erol, "Ülkemizde de son 20 yıldır yapılmış çok değerli akademik çalışmalar mevcut. Mantarlara ilginin artmasıyla bu çalışmalar da ivme kazandı. Özellikle mantar yetiştiriciliği ve tıbbi mantarlara ilgi arttı." dedi.

Erol, kendisinin de 5 yıldır özellikle tıbbi mantarlar ve mikoterapi (geleneksel ve tamamlayıcı tıpta mantarların kullanılması) üzerine çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Toplanan tıbbi mantarlardan doku kültürüyle tohumlar üreterek Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı amaçladığını aktaran Erol, bu konuda farklı bölgelerde çalışma yürüttüklerini ve son olarak Yalova'ya geldiklerini söyledi.

Yoğunlaştığı türlerden reishinin ​​​​​​​Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bulunduğunu belirten Erol, şöyle devam etti:

"Tıbbi mantarlar arasında en popüler olanı ve en fazla akademik araştırma yapılan mantar türümüz. Zaten Çin'in geleneksel tıbbında çok fazla kullanılan popüler mantarlardan biri. Ganoderma lucidum sert odunsu yapıda. Bu nedenle biz bunu gıda olarak tüketemiyoruz. Tüketim tercihiz çay ya da ekstratlar. Mantarın fruktifikasyon yapısını (şapkasını) öğüterek saf, doğal haliyle dilimleyerek kurutabiliriz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek en doğal şekli çaydır."

- Hindi kuyruğu, civciv ayağı, borazan, porçini ve imparator mantarları

Selime Semra Erol, reishi dışında çok sayıda tıbbi mantar türünün de doğada bulunduğunu, bunların en önemlilerinden birinin doğada çok fazla karşılaşılan ekonomik değeri yüksek hindi kuyruğu mantarı olduğunu belirtti.

Puf mantarı türünün Çeroki yerlileri, Aztekler ve Mayalar tarafından "yer yıldızı" olarak bilindiğini, özellikle doğumlardan sonra anne ve bebeğin kanamasını durdurmak için kullanıldığını dile getiren Erol, Avrupa mutfaklarında önemli yere sahip borazan, civciv ayağı, porçini, Sezar ya da imparator mantarlarının da Türkiye'de doğal olarak yetiştiğini aktardı.

Bu mantarların toplanarak yurt dışında satıldığını vurgulayan Erol, "Son yıllarda çalışmaların artması yöresel olarak bilinen önemli mantarların halk için geçim kaynağı olmasını sağladı. 2010 yılında Armutlu'da tez çalışmamı yaptım. Burada kıymetli mantar toplayıcılarımızla tanıştım ve onlar için önemli bir gelir kaynağı olduğunu gördüm. Bunun artmasını ümit ediyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atık kıyafetlerden kağıt üreterek geri dönüşüme katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Atık kıyafetlerden kağıt üreterek geri dönüşüme katkı ...
Yalova'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Yalova'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.