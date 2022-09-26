Futbol tutkusuyla topladığı eşyaları kurduğu müzede sergiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol tutkusuyla topladığı eşyaları kurduğu müzede sergiliyor

AA

Futbol tutkusuyla topladığı eşyaları kurduğu müzede sergiliyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'da yaşayan 70 yaşındaki Şahap Gümüş, taraftarı olduğu Bursaspor'un adını taşıyan sokakta kurduğu müzede Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen formaları, takım kaşkollarını, kulüp armalı porselenleri, fotoğrafları ve birçok eşyayı sergiliyor.

Henüz 10 yaşındayken Bursaspor taraftarı olan evli ve 2 kız babası Gümüş, ilçede uzun yıllar oto lastik tamirciliği yaptı.

Bursaspor'a olan aşkı nedeniyle hayatını yeşil-beyaz renklerle donatarak sürdüren Gümüş, takımını her şartta destekledi. Futbola olan tutkusuyla herkesin saygı duyduğu Gümüş için harekete geçen dönemin ilçe belediyesi, evinin de bulunduğu sokağa "Bursaspor" adını verdi.

Yenilgileriyle üzülüp, başarılarıyla sevindiği Bursaspor'un 2009-2010 sezonunu şampiyon tamamlamasıyla en büyük mutluluğu yaşayan Gümüş, yine şampiyonluk kupasının ilçeye gelmesini sağladı.

Takımına sevgisini hiçbir zaman kaybetmeyen Gümüş, bu bağlılığını Bursaspor Sokağı üzerinde kendisine ait arsada kurduğu "Anılar Hayaller Müzesi"nde, topladığı malzemelerle yaşatmaya devam ediyor.

Müzede, dünyanın birçok yerinden farklı takımlara ait çoğu imzalı 400 forma, atkı, kaşkol, logo, saat gibi ürünler bulunduran Gümüş, ayrıca bugüne kadar maçlarda çekilen fotoğraflar ile eski ev eşyalarına da yer veriyor.

Takım fark etmeksizin herkesi ücretsiz açık olan müzesini gezmeye davet eden Gümüş, hayali olan ve Yalova plakasından esinlenerek 777 takımdan Bursaspor ile Yalovaspor'un kuruluş yılı olan 1963 adet formayı müzesinde sergilemek istiyor.


-"Ben her takımın maçına giderim"


Yeşil ve beyaz renklerle donattığı müzesini gezdiren Gümüş, AA muhabirine, sporun her dalını çok sevdiğini ve çocukluğundan itibaren Bursaspor taraftarı olduğunu söyledi.

1964 yılında yeşil-beyaz renklere gönül verdiğini anlatan Gümüş, "Hala da devam ediyor. Bütün deplasmanlara gitmişimdir. Hayatımın en güzel maçı; Beşiktaş'ı 2009 yılında 3-2 yendiğimiz müsabakaydı. Beşiktaş başkanının olduğu yerde maçı seyrettim. Şampiyonluk kupasında da Bursa'daydık Armutlu olarak. O duygu anlatılmaz, sadece yaşanır. Allah bir daha gösterir mi bilmem ama ben göremem artık. Ben her takımın da maçına giderim. Bende ayırımcılık yok. Ben sporu seviyorum." diye konuştu.

Bursaspor'un şu anki durumuna çok üzüldüğünü de belirten Gümüş, kısa sürede eski ihtişamlı günlerine ulaşmasını temenni etti.


-"Sadece Türkiye değil dünyanın her yerinden gelenler oluyor"


Yıllarca birçok maça gittiğini ve birçok hediye aldığını belirten Gümüş, biriken eşyaları değerlendirmek için müze kurmaya karar verdiğini dile getirdi.

Müzeyi 3 yıl önce kurduğunu ve elindeki malzemeleri sergilemeye başladığını anlatan Gümüş, burayı açtıktan sonra dünyanın birçok yerinden ziyarete gelenler olduğunu belirtti.

"Sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinden gelenler oluyor." diyen Gümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelenlerin hepsi böyle bir yerde böyle bir müze olmasına şaşırıyorlar. Televizyondan maç seyretmek ile sahada maç izlemek gibi oluyor buraya gelindiğinde. Müzeyi isteyen herkes ücretsiz gezebilir. Her takımın taraftarını beklerim. Burada eski çanak çömlekten paraya kadar binlerce eşya da var. Herkesin ilgisini çekebilecek şeyler var yani. Buradan herkes memnun ayrılıyor. ABD'de Boston'dan gelen forma bile var. Almanya'dan, İtalya'dan, Afrika'dan, yani dünyanın her yerinden forma geliyor. Hayalim 777 takımdan 1963 formayı müzede sergilemek. İnşallah gerçekleşir."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Erbakan: 6'lı masadaki muhafazakar partilere de şaşırıyorum
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: 6'lı masadaki muhafazakar partilere de ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yalova'da partisinin il kongresine katıldı
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.