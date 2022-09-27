Yalova'da 5 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli gözaltına alındı

YALOVA (AA) - Yalova'da girdiği beş ayrı ikametten hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheli gözaltına alındı.



Merkezde 15-22 Eylül 2022'de 5 ayrı ikamette yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, güvenlik kameraları tarafından görüntülenen N.M'nin (39) Bağlarbaşı Mahallesi Öğretmen Sadriye Su Sokak'taki ikamette olduğu tespit edildi.

İkamet çevresinde güvenlik tedbiri alarak bekleyen ekipler, şüphelinin buradan önüne gelen araçla ayrılmaya çalışması üzerine araca "dur" ikazında bulunuldu.

Bu sırada şüphelinin araçtan silah ve parfüm attığını gören ekipler, kısa bir kovalamacanın ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında, 600 lira, 175 pound para bulunurken, araçtaki 4 sırt çantası ve bir valizde ise bir alkollü içecek, 3 kamera, iki güneş gözlüğü, bir radyo, bir taşınabilir şarj cihazı, İpad ve buna takılı klavye, bir kadın yüzüğü, bir dürbün, iki parfüm, bir tıraş makinesi, bir el feneri, bir çakmak, bir otomobil anahtarı ve bir biber gazı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden biber gazı, parfüm ve taşınabilir şarj cihazının mağdurlardan M.Ç'nin ikametinden çalındığını belirleyen ekipler, malzemeleri sahibine teslim etti. Diğer malzemeler mağdurların tespit etmesi için muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.M, adli mercilere sevk edildi.﻿

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.