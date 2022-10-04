Yalova emniyetinin üç kadın polisi resim ve el sanatlarında da hünerli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova emniyetinin üç kadın polisi resim ve el sanatlarında da hünerli

AA

Yalova emniyetinin üç kadın polisi resim ve el sanatlarında da hünerli

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli üç kadın polis memuru, aile ve iş yaşamı dışındaki zamanlarını resim ve el sanatlarıyla geçiriyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli Suna Yılmaz atölyede çini ve rölyef, Yalova Polis Merkezinde görevini sürdüren Merve Şevik Yüksel ve Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden Aslı Çolak ise evlerinde resim yapıyor.

Emniyet mensupları, eserlerini Polis Haftası gibi önemli günlerde müdürlük adına açılan sergilerde meslektaşlarının ve halkın beğenisine sunuyor.

Trafik polisi Suna Yılmaz, AA muhabirine, 22 yıldır emniyet teşkilatına hizmet ettiğini belirterek, 4 çocuğundan büyük olanının üniversitede okuduğunu, ayrıca 12 yaşlarında üçüzlerinin bulunduğunu söyledi.

Polisliğin zor bir meslek olduğunu anlatan Yılmaz, "Bizimki bir iş değil, bir aşktır. 'Ben göreve gidiyorum' derim çocuklarıma. Biz orayı iş olarak görmeyiz. Vatani bir göreve gidiyoruz. Ben trafik polisiyim. 'Bugün hangi kazayı önleyeceğiz' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 22 yıl öncesine dönüp kariyeri için seçim yapsa tercihinin yine polislik olacağını dile getirdi.

Mesleğe evliyken başladığını, kızının ardından 2010'da oğullarının dünyaya geldiğini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem kız hem üçüzler hem ev. Bunların hepsinin stresini atmak için sanata yöneldim. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine çini ve üç boyutlu rölyefe merak saldım. Hayatın sadece meslek, çocuk, ev, yemek ve işle olmadığını öğrendim. Sanatla o rutin hayattan çıkmış oluyorsunuz. Çocukları hafta sonu kursa bıraktıktan sonra birkaç saatimi çini atölyesinde geçiriyorum. Evden, işten uzakta relaks oluyorum. Bazen 24 saat bana yetmiyor, keşke gün 48 saat olsaydı bile diyorum. Meslektaşlarım bana 'Nasıl bu kadar pozitifsin. Nasıl uğraşıyorsun sanatla?' diyorlar. Ben huzur bulduğumu söylüyorum. Hayat sadece meslek ve ev değil, sanat dallarıyla uğraşsınlar. Sanat hem iç huzuru hem de ev huzurunu sağlar."

- "Sanat birçok yaramı sardı, bana iyi geldi"

Yağlı boya resimler yapan Merve Şevik Yüksel ise insanların yararına yönelik bir şeyler yapmak istediği için bu mesleği seçtiğini bildirdi.

Sanatın iyileştirici gücüne inandığı için resim yapmaya başladığını ve bu sanatı meslektaşı olan eşine de sevdirdiğini kaydeden Yüksel, "Sanat birçok yaramı sardı, bana iyi geldi. Çalıştığım polis merkezinde suçluları, mağdurları, çaresizleri görünce insanın ruhu yoruluyor. Resim de ruhun yaptığı bir etkinlik. Ben de ruhumu dinlendirmek için evimde atölye kurdum. İşten geldiğim zamanlarda fiziksel ve ruhsal olarak yorgunluğumu bu atölyede gideriyorum." diye konuştu.

Mesai sonrası resim yaparak dinlenmenin, ertesi güne kendini hazırladığını dile getiren Yüksel, her gün dinç ve güler yüzlü olmasının sırrını soran meslektaşlarına sanatla uğraşmalarını önerdiğini belirtti.

Kara kalem resim çizen Aslı Çolak da polis üniformasını taşımaktan onur ve gurur duyduğunu vurguladı.

Resme çocukluğundan bu yana ilgi duyduğunu anlatan Çolak, şunları kaydetti:

"Sürekli resim yapardım. 'Manevi yoksunluklar, bütün maddi azaplardan çok daha ağırdır' sözü var. O yüzden de insanların manevi yoksunluğu doyurması gereken hobiler edinmesi gerekir diye düşünüyorum. Benim için de resim ve fotoğraf çekmek bu manevi yoksunluğu doyuracak bir hobi. Birlikte çalıştığımız veya hizmet verdiğimiz insanlar ister istemez belli bir yorgunluk uyandırıyor. Bu yorgunluğu atabilecek hobilerden biri bence resim. Yorgunluğu atıyorsunuz, daha pozitif bakıyorsunuz, stres ve gerginlik daha da azalıyor. Bu da işimize yansıyor. İşteyken daha güler yüzlü oluyor, negatif enerjiyi atmış oluyorsunuz ve insanlara daha olumlu bakabiliyorsunuz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da "Ceviz Tarla Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Yalova'da "Ceviz Tarla Günü" etkinliği düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.