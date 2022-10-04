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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi açıldı

AA

LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi açıldı

YALOVA (AA) - LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 4 kıtada 56 ülkede 1200'den fazla mağazada 1 milyon 800 bin metrekarede müşterilerine ulaşılabilir modayı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde, 1990 yılında Fransız LC Waikiki markasını satın alarak tamamen bir Türk markası haline getirdiklerinde iyi giyinmenin herkesin hakkı olmasını misyon edindiklerini söyledi.

Ulaşılabilir modayı farklı pazarlarda farklı milletlerden insanlarla buluşturmayı, ülke sınırlarının ötesine taşımayı, ülkeye bir dünya markası armağan etmeyi hedeflediklerini belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin her sektörden bir dünya markası çıkarma hedefine biz de kendi sektörümüzden bir dünya markası çıkarma amacı edindik. Kendimize 2025 yılında Avrupa'nın en başarılı 3 perakende markasından biri olmayı vizyon olarak belirledik. Her kesimden, her yaş grubundan, herkesin tarzına ve bütçesine uygun, aynı zamanda güvenilir koşullarda üretilen ürünleri konforlu alanlarda müşterilerimize sunmayı taahhüt ettik. Bugün 4 kıtada 56 ülkede 1200'den fazla mağazamızda 1 milyon 800 bin metrekarede müşterilerimize ulaşılabilir modayı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

- "Ülkemize 1 milyar doları aşkın döviz girdisi sağladık"

Vahap Küçük, şu anda Avrupa'nın en büyük 6'ncı moda perakendecisi konumunda bulunduklarını, 56 ülkenin 22'sinde sektör lideri olduklarını dile getirdi.

İhracattaki rolleriyle Türkiye'nin ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı en önemli sorumlulukları olarak gördüklerini söyleyen Küçük, şöyle devam etti:

"Özellikle üretim yatırımlarımızı Anadolu'ya kaydırarak bölgenin istihdamına, gelişimine öncülük yaptığımızı söyleyebilirim. Hatta bazı şehirlerimizde sadece sosyal sorumluluk amacıyla yatırım yaptık da diyebilirim. Bugün kendi üretim tesislerimizde 10 bin, tedarik işlerinde ise 150 bin vatandaşımıza iş imkanı sağlıyoruz. TİM tarafından açıklanan 2021 yılı ihracat rakamlarına göre hazır giyim sektörü 12,8 milyar ihracat yaparken, bu rakamın yüzde 10'unu, yani 1 milyar 350 milyon dolarını LC Waikiki ve Taha Grubu iştirakleri yapmaktadır. 2021 yılında 2 milyar lira Kurumlar Vergisi ödedik. Ülkemize 1 milyar doları aşkın döviz girdisi sağladık. Gelirimizin yüzde 10'un üzerindekini giysi yardımı ve burs olarak verdik. Yaklaşık 12 milyon ürün ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı ve 15 bin öğrencimize, çocuğumuza burs desteği sağladık."

- Doğru ürünü doğru mağazaya, doğru sayıda göndermek

Küçük, uluslararası pazarlardaki sürdürülebilir büyümelerinde üretim yatırımları kadar lojistik ağının da önemli olduğunu ifade etti.

Moda perakende sektöründe doğru ürünü doğru mağazaya, doğru sayıda zamanında göndermenin başarının kilit faktörlerinden biri olduğunu belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Bunun için de lojistik merkezlerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ederek iş süreçlerimize entegre ediyoruz. 4 kıtaya ihracat yapan global bir marka olarak biz de ülkemizi lojistik üst olarak konumlandırdık. Bu kapsamda bugün Yalova ile LC Waikiki yurt içinde 685 bin metrekare, yurt dışında 100 bin metrekare olmak üzere lojistik merkezin toplam büyüklüğü 785 bin metrekareye ulaştı. 2021 yılında lojistik merkezimizden 550 milyon adet, yani neredeyse Avrupa nüfusu kadar ürün sevkiyatı gerçekleşti."

Çiftlikköy ilçesinde yer alan 4 milyon metrekare alana sahip Yalova Avrasya OSB'nin parsel alanıyla en büyük tek parça alana sahip yatırımcısı olduklarını dile getiren Küçük, "Bugün açılışını yaptığımız bu alanda Türkiye'nin en büyük C tipi antreposunu kullanmayı açıyoruz. Bu yıl 8 yeni ülkeye daha giriş yapacağız inşallah. Yurt dışında 120 mağaza, Türkiye'deyse 30 mağaza daha açarak 150 mağaza hedefine ulaşmış olacağız. Ciro büyüklüğümüzü ise yüzde 80 büyüyerek 66 milyar liraya çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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