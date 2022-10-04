Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test-Kalibrasyon Merkezi'nin temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test-Kalibrasyon Merkezi'nin temeli atıldı

AA

Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test-Kalibrasyon Merkezi'nin temeli atıldı

YALOVA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Şahin, "TSE bir taraftan girişimciliği desteklerken diğer yandan alanında sahip olduğu tecrübe ve deneyimle hem kendi coğrafyasındaki ülkelere hem de standardizasyon ve helal belgelendirme alanlarında İslam dünyasına öncülük etmektedir." dedi.

Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test-Kalibrasyon Merkezi'nin temel atma töreninde, onlarca hizmet alanında görev ve sorumlulukları olan TSE'nin Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda çalıştığını ifade etti.

Kurumun yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı, dijital dönüşüm alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle yenilikçi mal ve hizmetlerin üretilmesine zemin hazırladığını belirten Şahin, şunları söyledi:

"TSE bir taraftan girişimciliği desteklerken diğer yandan alanında sahip olduğu tecrübe ve deneyimle hem kendi coğrafyasındaki ülkelere hem de standardizasyon ve helal belgelendirme alanlarında İslam dünyasına öncülük etmektedir. TSE'nin bu doğrultuda güçlenerek yoluna devam etmesiyle ülkemiz sanayisinin de aynı doğrultuda güçlenmesine destek sağlanmaktadır. Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlama misyonu ve hizmetlerinde ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen yönlendirici ve lider bir kuruluş olma vizyonuyla Enstitümüz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapacağı çalışmalarla ülke ekonomisinin yapı taşları olan sanayiciler ve tüketiciler için hizmetler sunarak ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edecektir."

- TSE Test-Kalibrasyon Merkezi'nde yapılacak işlemler

Mahmut Şahin, çalışma ve yatırımlarla iş dünyasının uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç duyduğu tüm sertifikasyon, muayene, gözetim ve test hizmetleri kapasitesini büyüttüklerini anlattı.

Bu hedef doğrultusunda Yalova İmes Makine İhtisas OSB ve Yalova Sanayi Ticaret Odası ile yapılan görüşmeler neticesinde TOGG'un üretim merkezi ile otomotiv sektörünün merkezlerine yakınlığından dolayı otomotiv sanayi başta olmak üzere ulaştırma, makine ve inşaat sektörüne hizmet verecek bir laboratuvarın kurulmasının kararlaştırıldığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"TSE Test-Kalibrasyon Merkezi, Marmara Bölgesi genelinde makine, otomotiv, tersane, deniz ve demir yolu ulaşım sektörüne hizmet verecek. Bu laboratuvar ve test merkezi bölgede daha öncesinde yapılmayan testlerin yapılmasına imkan sağlayacaktır. Ulaştırma sektörüne yönelik yapılacak test altyapısı yatırımı ile demir yolu, denizcilik ve kara yolu sektöründe Türkiye'de de daha önce yapılmayan koltuk yanmazlık deneyi ve testlerinin ülkemiz ekonomisine kazandırılması, bu çerçevede planlanmaktadır. Ayrıca imalatçıların halihazırda kendi bünyesinde yaptığı bu bölgede de üretimi yapılan iskele testleri de yatırım tamamlandığında bu laboratuvar bünyemizde inşallah gerçekleştirilecektir."

Aynı zamanda sanayicilere yönelik ihtiyaç analiz çalışmalarına göre, basınç, boyut, sıcaklık, kuvvet, tork ve hacim testlerinin yapılacağı kalibrasyon laboratuvarı ile darbe çekme, sertlik, basma testlerinin uygulanacağı mekanik test laboratuvarlarının da bölgedeki makine imalat sektörünün yanı sıra çevrede kurulması planlanan diğer OSB'ler için hizmet verme kapasitesinde kurulduğunu bildiren Şahin, yaklaşık 4 bin metrekare alana sahip merkezin yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlar Nebati ile Varank, Yalova'da tekstil firmasının lojistik merkezini açtı
YEREL HABERLER Bakanlar Nebati ile Varank, Yalova'da ...
Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın başarılarını kendilerine mal etmeye çalışıyorlar ama yemezler"
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın başarılarını ...
Bakan Nebati, LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi'nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Nebati, LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi'nin ...
LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi açıldı
YEREL HABERLER LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi açıldı
Yalova emniyetinin üç kadın polisi resim ve el sanatlarında da hünerli
YEREL HABERLER Yalova emniyetinin üç kadın polisi resim ve el ...
Yalova'da "Ceviz Tarla Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Yalova'da "Ceviz Tarla Günü" etkinliği düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.