Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti

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YALOVA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Yalova İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıya katılan Nebati, AK Parti İl Başkanlığına geçti.

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Nebati'ye çiçek ve hediye takdim edildi.

Partinin il yönetimi ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelen Nebati, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Nureddin Nebati'ye ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve partililer eşlik etti.

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