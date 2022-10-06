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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da "yeşil yol" ile serebral palsi farkındalık etkinliği düzenlendi

AA

Yalova'da "yeşil yol" ile serebral palsi farkındalık etkinliği düzenlendi

YALOVA (AA) - Yalova'da, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla "yeşil yol" oluşturan engelliler, davetlilerin kendilerine yönelik notlarıyla mutlu oldu.

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, serebral palsi rahatsızlığı bulunanlar tarafından sembolik olarak hazırlanan "yeşil yol", Yalova Valisi Muammer Erol'un kurdeleyi kesilmesiyle açıldı.

Yeşil yolun çevresinde döviz ve pankartlarla bekleyen engelliler, daha sonra ellerindeki yeşil balonları gökyüzüne bıraktı.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, yıllar önce bu projeyi yeşile vurgu yaparak hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yalova'da bir yeşil yol oluşturduklarını anlatan Arslanhan, şöyle konuştu:

"Amacımız engellilerin önündeki engelleri kaldırmak. Serebral palsili bireylerin hayata tutunması, onların istihdamda, mesleki eğitimde ve sağlıkta önlerinin açılması ve sorunlarının giderilmesine yönelik dikkati çekmeye çalışıyoruz. Bugün ayrıca buraya gelen her misafirimizden bir not kağıdına engelliler için ne yapmak istersiniz sorusuna yanıt vermelerini, bundan sonra katkıları ne olacak şeklindeki soruların yanıtlarını istedik. Biz bu fikirleri inceleyip kamuoyuyla da paylaşacağız. Hedefimiz zorlaştırmayıp kolaylaştırmak. İnşallah engelsiz bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

Etkinlik, engelli müzisyen Selçuk Akkaya'nın konseriyle sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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