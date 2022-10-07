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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da yeni doğan bebekler ile anneleri kütüphaneye üye yapılacak

AA

Yalova İl Halk Kütüphanesi ile iki özel hastane tarafından başlatılan proje kapsamında anne ve bebeklerinin sağlıkta indirimlerden faydalanması sağlanacak.

Yalova'da yeni doğan bebekler ile anneleri kütüphaneye üye yapılacak

YALOVA (AA) - Yalova İl Halk Kütüphanesi ile iki özel hastane tarafından başlatılan proje kapsamında anne ve bebeklerinin sağlıkta indirimlerden faydalanması sağlanacak.

"Hayata Kitapla Başla Projesi"nin açılış etkinliği, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Selçuk Yüksel, hastane yetkilileri ve kurum müdürlerinin katılımıyla Safalı Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi önünde gerçekleştirildi.

Yüksel, AA muhabirine, söz konusu hastanelerde dünyaya gelen bebeklerin ve annelerinin kütüphane kayıtlarının yapılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi"ne değinen Yüksel, "Yalova'da henüz bebek kütüphanemiz yok ama çocuk kütüphanemizde bebekler için özel bir bölüm oluşturmaya çalıştık. Bu amaçla da yeni doğan bebeklerin kütüphaneye üye olmasını temin etmek için yaptığımız iş birliği sayesinde poliklinik hizmeti alan anne, baba ve yeni doğan bebeklerin kütüphaneye üye olmasını sağlıyoruz." dedi.

Yüksel, iki özel hastanenin kütüphaneye kayıtları teşvik etmek için sağlıkta indirim uygulamasına gittiğini ifade etti.

Sembolik de olsa hastanelerin böyle bir fedakarlıkta bulunduğunu dile getiren Yüksel, "Kütüphaneye üye olan ebeveynler proje kapsamında kendileri, çocukları ve bebeklerinin muayene ve tetkiklerinde yüzde 10 indirim alacak." diye konuştu.

Bebekler ile annelerinin ilk kütüphane kayıtlarının doğumun gerçekleştiği hastanede yapılacağını bildiren Yüksel, 6 ay sonunda üye bebeklerin aileleriyle kütüphanede misafir edileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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