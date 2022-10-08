Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğine resimleriyle dikkati çekecekler

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YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir okulda öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından hazırlanarak sergilenecek resimlerle, mevsimlik tarımda çocukların çalıştırılmaması konusunda farkındalık amaçlanıyor.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunca oluşturulan proje için resim atölyesinde bir araya gelen idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler, mevsimlik tarımda çalıştırılmaları nedeniyle eğitimlerinden geri kalan çocuklara dikkati çekmek için yağlı boya tablolar yaptı. Hazırlanan eserler, 10 Ekim'de açılacak "Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi" başlıklı sergide sunulacak.

Okul müdürü İlhan Aydan, AA muhabirine, proje için 50 öğrenci ve velinin seçilmesinin ardından uygulama aşamasına geçtiklerini söyledi.

Aydan, "Şu an 50 yağlı boya tablomuz hazır duruma getirildi. Aileler, öğrenci ve öğretmenlerimizle bu projede yer almak bizi çok mutlu etti. Serginin açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Öğretmenlerden Günay Özkan da PIKTES uygulamasının yapıldığı okulda 14 ayrı ülkeye mensup öğrencilerin bulunduğunu bildirdi.

Çocukların farklı yeteneklerinin olduğunu aktaran Özkan, "Bazıları yabancı dil, bazıları spor branşında, bazıları ise resimde çok iyi. Biz de bunları bir araya getirip onları hayatta anlamlı kılmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkçe öğretmeni Güldener Şadiye Bilecen, projede yer almaktan gurur ve mutluluk duyduğunu aktardı.

Resim yapmayı çok sevdiğini kaydeden Bilecen, "Müdürümüz ve proje sayesinde tekrar resim yapmaya başladım. Bu beni çok mutlu etti. Mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk konusu günümüzde halen devam ediyor maalesef. Birçok çocuk, okuması gerektiği zamanlarda tarımda çalışıyor. Bunu birazcık ön plana çıkarmak istedik." değerlendirmesini yaptı.

- Veliler ve öğrenciler resimlerini anlattı

Velilerden Vasviye Dil, oğlu Mert ile projeye destek olmak için resim yaptıklarını bildirerek, "Oğlumun projeye katılmasına çok sevindim. Kendini gösterdi. Konusu anlamlı. Benim hoşuma gitti. Benim için de farklı oldu." görüşünü dile getirdi.

Halil İbrahim Var da projeyi beğendiğini ve resim yapmayı sevdiğini anlattı.

Sanatın eğitimde kaynaştırıcı yönünün çok fazla olduğuna dikkati çeken Var, "Resim de dili olmayan ama herkese hitap eden bir sanat. Bence çok örtüşmüş. Çocuklardan da katılım fazla. Devamında kurs açılmasını da bekliyorum. Sosyal faaliyetlerde çocuk bulunmalı. Çocuk toplumda arkadaşlarıyla kaynaşmalı, oyun oynamalı, resim yapmalı." diye konuştu.

Annesiyle ilk kez resim yapmanın eğlenceli olduğunu söyleyen 13 yaşındaki Sara Alkabakcca ise projede olmanın kendisini de çok mutlu ettiğini belirtti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden 14 yaşındaki Maryem Muhammed de eserinde tarımda çalışan bir çocuğun üzgün gözüyle çocukluğunu ve okula gitme hayalini yansıtmaya çalıştığını söyledi.

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