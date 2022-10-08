Evinde ürettiği sirke beğenilince tesis kuran girişimci ihracata başladı

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde üretilen 52 çeşit sirke, yurt içi ve dışında tüketiciyle buluşturuluyor.

Evinin mutfağında 20 yıl önce kendi ihtiyaçları için sirke üreten 48 yaşındaki Fuat Pınar, çevresinden olumlu tepkiler alınca tesis kurmaya karar verdi.

Bir binanın alt katında 2005'te üretime başlayan ve kısa sürede işini büyüten Pınar, 4 çalışanıyla imal ettiği ürünlerini yurt içinde ve Avusturya, Almanya, İtalya, ABD'deki müşterilerine ulaştırıyor.

Pınar, AA muhabirine, sirkeyi çok sevdiğini ve bu konuda yıllarca araştırma yaptığını söyledi.

İnsanların kaliteli ve yüzde 100 organik beslenmesine yardımcı olmak istediğini belirten Pınar, "Araştırdıkça bir engin denizin içine düştüğümü fark ettim. Sirkenin bir mucize olduğunu, insanların bunu hayatına sokmasını ve bundan faydalanmasını çok istedim. Bu nedenle çok çalıştım ve en kaliteli sirkeyi nasıl yapabileceğime yönelik devam ettim." dedi.

Sirke yapımının zahmetli ve sabır gerektiren bir iş olduğunu dile getiren Pınar, aronya, kivi, üzüm, elma, alıç, gül, hünnap, armut, portakal, mandalina gibi 52 çeşit sirkenin üretimine devam ettiklerini söyledi.

- "Aronya piyasada tanınmazken ben bunun sirkesini yaptım"

Kalite bazlı çalıştığını ve damak tadını bulabilmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Pınar, şunları kaydetti:

"Bir sirkede fermantasyon süresi ne kadar uzarsa sirkenin kalitesi de o kadar artıyor. Bir sirkenin iyi bir sirke olabilmesi için dinlenme aşamasında en az 3 yıl geçmesi lazım ki lezzeti ve aromatik tadı birbirine otursun. Meyve oranını en yüksek derecede kullanmaya gayret ediyorum. Elimdeki aronya sirkesi tam 5 yıllık. Buna gözüm gibi bakıyorum. Daha aronya piyasada tanınmazken ben bunun sirkesini yaptım. Aynı zamanda aronya sirkesinin organik belgesi ve sertifikası var. Aronya, antioksidan seviyesi en yüksek sirkelerden biri."

Fuat Pınar, son dönemde en fazla rağbeti alıç, gül, üzüm ve elma sirkesinin gördüğünü, tüm çeşitlerinin organik sertifikalı olduğunu bildirdi.

Sirkenin bağışıklığı artırıcı etkisinden dolayı Kovid-19 salgını sürecinde talepte artış olduğuna dikkati çeken Pınar, bu süreçte yurt içi satışların yanı sıra ihracata da başladığını belirtti.

Tesisinde üretime başladığı dönemden beklettiği 17 yıllık sirkeyi ziyaretçilerine ikram eden Pınar, satışa sunmadan önce sirkeleri en az 4 yıl beklettiğini söyledi.

Pınar, "Bu 17 yıllık sirkeyle, yıllara göre tadındaki değişimi gösteriyorum. İçtikçe aromatik tadı değişti. Her geçen yıl aromatik tadı biraz daha farklılaştı. Gönül ister ki sirkeleri 10 yıl dolmadan açmayalım. Çünkü 10 yıl ve üzerindeki sirkeler daha da kaliteli, lezzetli ve aromatik tat alıyor ama günümüz dünyasında işler ticariye dönüştüğü için kendimi 4-5 yılla sınırlandırdım." dedi.

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