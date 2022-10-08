Yalova'da tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan 5 işçi, silahlı saldırıda yaralandı.

Tersaneler bölgesine otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı.

Tersane önünde yaşanan olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerince 4 kişi oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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