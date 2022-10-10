Yalova'da eski çağlardan Osmanlı'ya keşfedilen deniz fenerlerine dair çalışmalar sürüyor

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YALOVA (AA) - Dünyada antik ve yakın çağa ait iki deniz fenerinin bir arada keşfedildiği Yalova’nın Altınova ilçesinde arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, dünyada antik ve yakın çağa ait iki deniz fenerinin bir arada keşfedildiği ilk yer olan Altınova'da Osmanlı dönemine ait deniz fenerinin restorasyonu tamamlanırken, deniz suları altında keşfedilen 2 bin yıllık Roma deniz feneri de gün yüzüne çıkarıldı.

Restorasyon ve kazı çalışmalarını inceleyen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Antik çağdan Osmanlı'ya deniz fenerleri ilgili tarihi bir yolculuk, tarihe dokunduğunuz ve keşfedeceğiniz önemli bir merkez olacak. Ayrıca dünyanın ünlü deniz fenerlerinin replikalarının yanı sıra sosyal tesisler yer alacağı bir yer olacak." diye konuştu.

Altınova'da geçmişten kalan arkeolojik ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını ifade eden Yalova Müze Müdürü Sinan Özbey ise, Altınova'nın geçmişten bugüne kalan arkeolojik ve kültürel dokusunun korunmasıyla ilgili bir proje yürüttüklerini aktardı.

Hersek Deltası Kara ve Su Altı Kazıları 2022 kazı çalışmalarının kara etabının Helenapolis Antik Kentinin limanında bulunan deniz feneri yapısında gerçekleştirdiklerini söyleyen Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Hersek Deltası Kazı Başkanı Dr. Serkan Gündüz de, şöyle konuştu:

"Genç Roma Erken Bizans Dönemine tarihlenen bir yapıdır. Hemen arkasında bulunan 1863 Osmanlı deniz feneri yapısıyla kompleks olarak durmaktadır. Bölge deniz fenerlerinin tarihsel olarak Roma'dan günümüze kadar gelişimini göstermesi açısından oldukça önemlidir."

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